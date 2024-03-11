كاتب صحفي يشكر «المتحدة»: أسعدت الملايين بنقل شعائر التراويح من الأزهر والحسين

وجّه الكاتب الصحفي سعيد حجازي، رئيس قسم الملفات بحريدة الوطن، الشكر إلى الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، على دورها خلال السنوات الماضية وجهودها من أجل استعادة وتعزيز دور وقوة مصر الناعمة على الساحة العربية والإقليمية، مؤكدا أنّها واجهت الكثير من التحديات وتغلبت عليها.

الشركة المتحدة تسعد قلوب الملايين

وأضاف «حجازي»، في مداخلة ببرنامج «هذا الصباح»، مع الإعلاميين باسم طبانة وسارة سراج على شاشة «إكسترا نيوز»، أنّ الشركة المتحدة أسعدت قلوب الملايين في مصر والعالم العربي من خلال الأعمال الدرامية في شهر رمضان ونقل الشعائر الرمضانية من خلال بث مباشر لصلاة العشاء والتراويح من مسجدي الأزهر والحسين.

حالة خاصة لمسجد الحسين في نفوس المصريين

وتابع الكاتب الصحفي: «حالة خاصة يمثلها مسجد الحسين للمصريين، لمحبتهم لعطرة نبينا محمد – صلى الله عليه وسلم ولآل البيت الذين اختاروا مصر ليكونوا فيها، لتحدث حالة القرب الروحاني بين المصريين والمتحدة، كما تابعنا نقل صلاة التراويح العام الماضي على قنواتها ما أسعد الملايين وتصدرت التريند على مواقع التواصل الاجتماعي».