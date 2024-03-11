موعد انخفاض الحرارة وعودتها للمعدلات الطبيعية.. ارتفاع تدريجي بدأ اليوم

موجة من الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة تشهدها كل المحافظات بدء من اليوم الاثنين، ثم ترتفع غدا بمعدل 4 درجات مئوية، لتصل إلى ذروتها يوم الأربعاء المقبل، حيث يسود طقس حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد والسواحل الشمالية الشرقية والوجه البحري والقاهرة الكبرى، ويكون مائلا للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية.

موعد انخفاض درجات الحرارة

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى موعد انخفاض درجات الحرارة مرة أخرى وعودتها للمعدلات الطبيعية، إذ تبدأ في الانخفاض بدء من يوم الخميس المقبل، الموافق 14 مارس الجاري، لتنخفض بمعدل 4 درجات مئوية، وتصل العظمى في القاهرة إلى 25 درجة مئوية، وتسجل يوم الجمعة 24 درجة، حتى تصل يومي السبت والأحد بالتزامن مع بداية الأسبوع الثاني من شهر رمضان الكريم إلى 22 درجة مئوية.

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس في بداية الأسبوع الثاني من شهر رمضان، إذ يكون هناك انخفاض في درجات الحرارة يومي السبت والأحد، الموافق 16 و17 مارس، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة ونشاط للرباح على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

درجات الحرارة المتوقعة الخميس المقبل

- القاهرة والوجه البحري.. العظمى 25 والصغرى 16 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية.. العظمى 21 والصغرى 13 درجة مئوية.

- جنوب سيناء.. العظمى 30 والصغرى 18 درجة مئوية.

- شمال الصعيد.. العظمى 28 والصغرى 12 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد.. العظمى 33 والصغرى 16 درجة مئوية.

درجات الحرارة الجمعة 15 مارس

- القاهرة والوجه البحري.. العظمى 24 والصغرى 15 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية.. العظمى 21 والصغرى 13 درجة مئوية.

- جنوب سيناء.. العظمى 28 والصغرى 17 درجة مئوية.

- شمال الصعيد.. العظمى 28 والصغرى 12 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد.. العظمى 35 والصغرى 16 درجة مئوية.