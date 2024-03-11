ناقد فني: المشاهد على موعد مع وجبة درامية رمضانية متنوعة

قال أحمد سعد الدين، الناقد الفني، إنّ المشاهدين سيكونوا على موعد مع وجبة درامية رمضانية متنوعة مثل الكوميدي والأكشن والإثارة والتراجيدي والتاريخي، إذ يشارك في الماراثون فنانين كبار وشباب.

وأضاف «سعد الدين»، في مداخلة عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ المشاهد كل ما يتمناه في شهر رمضان، مشيرًا: «3 أجيال مهمة من النجوم سيشاركون في دراما رمضان فـ يحيي الفخراني وميرفت أمين من الجيل الكبير، كما يشارك جيل الوسط بقوة، وجيل الشباب مثل عصام عمر وأحمد داش».

وتابع الناقد الفني: «أما بالنسبة للقضايا، فإنها ستشهد تنوعا كبيرا جدا، مثل مسلسل الحشاشين الذي يحكي عن فترة تاريخية مهمة جدا، وهي حركة الحشاشين وحسن الصباح، وهناك أساطير ألف ليلة التي تربينا عليها منذ ستينيات القرن الماضي في مسلسل جودر لياسر جلال».