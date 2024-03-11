مدير إدارة «مياه أسوان» يحذر من 3 أمور تخص العداد.. تعرضك للعقوبة

قال حسن يوسف حسن، مدير إدارة منظومة العدادات مسبوقة الدفع بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان، إنه يمنع رفع العداد أو فتحه أو محاولة العبث به بأي طريقة، لأن ذلك سيدفع شركة المياه إلى قطع المياه، ويُعاقب العميل برفع العداد.

وأضاف حسن، عبر صفحته على «فيسبوك»، أنّه يجب وضع العداد والكارت الخاص به في مكان بعيد عن الأتربة لحمايته من التلف أو القراءة الخاطئة، وعند شحن الكارت يجب على المستخدم أن يحصل على إيصال يؤكد إتمام عملية الشحن قبل أن يغادر مكان الشحن، ويوجد بالإيصال قيمة الشحن.

التوجه إلى مركز الشحن لاستخراج الكارت الخاص به

وأشار إلى أنّه عند فقد العميل الكارت الخاص به يجب أن يتجه سريعًا إلى مركز الشحن الخاص به لاستخراج واحد آخر بديلا له أو بدل فاقد، ولا يقوم المركز بتسليم الكارت سوى لصاحبه أو لوكيل عنه.

تركيب عداد المياه بمكان يبعد عن الموتور 3 أمتار

وأوضح أنّ العدادات مسبوقة الدفع لها مميزات عدة منها ترشيد الاستهلاك المياه وهذا له تأثير على قيمة الاستهلاك، مشيرا إلى أنّ القيمة التي سيتم شحنها في العداد هي التي سيتم استهلاكها فقط، وأنّه في حال وجود ماتور مياه كهربائي يجب تركيب عداد المياه بمكانٍ يبعد 3 أمتار على الأقل من الماتور لعدم التأثير على قراءة العداد.