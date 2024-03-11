«الأزهري» يقدم مقاطع فيديو تجسد معاني الرحمة والخلق الكريم (فيديو)

هنأ الدكتور أسامة الأزهري، مستشار الرئيس عبدالفتاح السيسي للشؤون الدينية وأحد علماء الأزهر الشريف مشاهدي قناة «dmc» بحلول شهر رمضان المبارك، والذي تعرج فيه القلوب إلى الله جل جلاله، وتأنس بتلاوة الذكر الحكيم والقرآن العظيم الذي نزل في هذا الشهر الكريم، قائلا «كل سنة والشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية بخير بحلول الشهر المبارك».

القلوب تحتاج جرعة سكينة ولحظة سكون وصفاء

وأضاف مستشار الرئيس عبدالفتاح السيسي للشؤون الدينية، خلال حديثه في برنامج «ومن الحب حياة»، على شاشة «dmc»، أنه طوال شهر رمضان سيقدم برنامجه الذي لن يكون برنامجا علميا أو أكاديميا، موضحا أن القلوب والعقول هذا الشهر لا تحتاج لإرهاق بمسائل علمية عميقة، بل تحتاج القلوب لجرعة من السكينة والأنس ولحظة سكون وصفاء.

عالم السوشيال ميديا يموج بكثير مما هو ضار ونافع

وشرح «الأزهري»، أن عالم السوشيال ميديا يموج بالكثير مما هو ضار ونافع وعالم يموج ويضطرب ويتدافع بعشرات ومئات وألوف الأفكار والردود والأطروحات على مدار الثانية، والتقاط الجواهر من وسط كل ذلك، موضحا أنه قرر تجميع بعض المقاطع التي يراها دررا وذات قيمة كبيرة ووضعها بجوار بعضها البعض، ووجد أن كل ذلك يكون فكرة ويعظم قيمة ويرسخ شيئا من معاني الجمال.

البرنامج يقدم مقاطع فيديو

وأوضح «الأزهري» أنه قرر في رمضان هذا العام أن يقدم ويهدي مشاهد ومقاطع فيديو للمشاهدين، خصوصا وأننا في عالم الصورة والسموات المفتوحة وعالم توثيق اللحظات، كاشفا أنه من بين الفيديوهات التي قام بتجميعها لعرضها في برنامجه توجد عشرات المواقف الحكيمة والرحيمة والإنسانية، لأن مقطع من مقاطع الفيديو قد تهز القلب بأضعاف ما تقوله الكلمات والخطب المجردة لأنه يصور مشاهد مؤثرة وعميقة وإنسانية.

واستكمل «الأزهري»، بأن برنامجه في شهر رمضان هذا العام يقدم رشفات من الرحمة والروحانية والأخلاق، من خلال مقاطع فيديو تشرح قيمة معاني الرحمة والخلق الكريم.