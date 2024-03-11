«الأزهري» يشيد بدعم أمين الأمم المتحدة للشعب الفلسطيني: موقف شجاع (فيديو)

عرض الدكتور أسامة الأزهري، مستشار الرئيس عبدالفتاح السيسي للشؤون الدينية وأحد علماء الأزهر الشريف، فيديو عن القضية الفلسطينية وصمود أهالي غزة ضد العدوان الإسرائيلي الغاشم، حيث ظهر في الفيديو أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، معلقا «هذا المقطع يتضمن تهنئة لكل العالم بحلول شهر رمضان الكريم مع الحديث عن شهر رمضان، ومعنى الأمان وأهميته في الإسلام».

كلمات أنطونيو جوتيريش تمثل موقفا شجاعا

وأضاف مستشار الرئيس عبدالفتاح السيسي للشؤون الدينية خلال حديثه في برنامج «ومن الحب حياة»، المذاع على «dmc»، أن «الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش وقف موقفا شجاعا لإدانة الإرهاب والهمجية والوحشية التي تقوم بها إسرائيل ضد أهل فلسطين عموما وفي غزة خصوصا، بهذه الكلمات سجلت الأمم المتحدة الإرهاب الوحشية التي تقوم بها إسرائيل».

إسرائيل طالبت بعزل الأمين العام للأمم المتحدة

وشرح «الأزهري»، أن إسرائيل بعد هذه الكلمات طالبت بعزل الأمين العام للأمم المتحدة من منصبه وتهكمت عليه بشكل كبير، موجها التحية للأمين العام الذي قدم وقفة لمناصرة أهالي فلسطين «لن ننسى أهلنا في فلسطين».

وطالب الأزهري المشاهدين بالدعاء لأهل فلسطين ونصرة أهل فلسطين على الأعداء.