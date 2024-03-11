ساعات قليلة تفصلنا عن رفع أذان المغرب، وبدء وجبة درامية دسمة على شاشات المتحدة، من أعمال كرتونية تحمل رسائل موجهة للأطفال، ومسلسلات اجتماعية ودرامية، فضلا عن السيناريوهات المشوقة المليئة بالإثارة والتشويق.

مجموعة كبيرة على شاشات الحياة، و on, CBC, dmc, ومنصة watch it ترتقي بجميع الأذواق.

ومع اليوم الأول لشهر رمضان المبارك، يظل المشاهد في حيرة لمشاهدة العديد من الأعمال المقرر عرضها عقب الفطار.

6 مسلسلات وبرنامج على الفطار.. شوف هتابع مين فيهم

سر إلهي حكاية «نصرة» التي تجسدها الفنانة روجينا، في إطار حلقات تتعرض فيها للظلم والغدر قبل أن تبدأ في الانتقام، والمقرر عرضه على فضائية سي بي سي دراما، في تمام الساعة 6:05 مساء.

إمبراطورية ميم

وفي نفس السياق، يعرض مسلسل إمبراطورية ميم، واحدة من أهم الروايات التي يجيدها اليوم الفنان خالد النبوي، في دراما مشوقة تبرز فجوة الأجيال، عبر فضائية DMC دراما.

عتبات البهجة

وعبر قناة DMC، ينتقل المشاهدون مع مسلسل عتبات البهجة بطولة الفنان يحيى الفخراني، في إطار اجتماعي، سلس، مليء بالكوميديا الهادفة، في تمام الساعة 6:15 مساء.

الكبير أوي

ولا يمكن أن يخلو مشاهدة التليفزيون على الإفطار للمسلسل الكوميدي الشهير الكبير أوى 8 بطولة أحمد مكي حصريًا في تمام الساعة 6:05 مساء، عبر قناة on.

كامل العدد

ومن المقرر أن يعرض في هذا التوقيت، المسلسل الاجتماعي الشهير، كامل العدد، الجزء الثاني، إذ يناقش مشاكل الأطفال والتربية، والأزواج، في حلقات اجتماعية خفيفة، بطولة دينا الشربيني وشريف سلامة، بمسلسل كامل العدد +1، عبر قناة on دراما.

مسار إجباري

ولمحبي دراما الشباب، موعدكم عبر قناة CBC، لمشاهدة مغامرة أحمد داش وعصام عمر، بمسلسل مسار إجباري بطولة في تمام الساعة 6:05 مساء.

على المسرح

ومن السيناريوهات الدرامية، لكشف الوجه الآخر من حياة المشاهير، موعدكم مع برنامج على المسرح، للإعلامية منى عبد الوهاب، في تمام الساعة 6:20، عبر فضائية الحياة.