5 مسلسلات بعد التراويح.. «شوف هتتفرج على إيه فيهم»

يشهد اليوم الاثنين الأول من شهر رمضان الكريم، انطلاق السباق الرمضاني، وعرض الحلقات الأولى من كل الأعمال الفنية المشاركة فيه، حيث سيكون هناك ستة مسلسلات منها تعرض بعد الانتهاء من صلاة التراويح.

مسلسل الحشاشين

أول المسلسلات الدرامية التي سيتم عرضها بعد صلاة التراويح هو مسلسل الحشاشين، بطولة الفنان كريم عبدالعزيز، وذلك عبر شاشة قناة dmc في تمام الساعة التاسعة والربع مساء.

والذي يشارك فيه عدد كبير من الفنانين بجانب الفنان كريم عبد العزيز ومن بينهم فتحي عبدالوهاب وأحمد عيد وميرنا نور الدين وإسلام جمال ونيقولا معوض وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي.

مسلسل بيت الرفاعي

وهناك أيضا مسلسل بيت الرفاعي الذي يقدمه الفنان أمير كرارة، والذي سيتم عرضه عبر شاشة قناة on في تمام الساعة التاسعة مساء، والذي يشاركه فيه عدد كبير من الفنانين من بينهم أحمد رزق وميرنا جميل وسيد رجب ومحمد لطفي وأحمد فؤاد سليم وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف بيتر ميمي وإخراج أحمد نادر جلال.

مسلسل حق عرب

وينضم إليها مسلسل حق عرب الذي يقدمه الفنان أحمد العوضي والذي سيتم عرضه في تمام الساعة التاسعة مساء عبر شاشة on drama، والذي يشاركه فيه عدد من الفنانين من بينهم وفاء عامر ورياض الخولي ودينا فؤاد وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق.

مسلسل المعلم

ومعهم مسلسل المعلم الذي يقدمه الفنان مصطفى شعبان والذي ينطلق عرضه في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساء عبر شاشة قناة الحياة ويشاركه فيه عدد آخر من الفنانين منهم هاجر أحمد ومنذر رياحنة وطارق النهري وعدد آخر من الفنانين.

مسلسل محارب

وكذلك مسلسل محارب الذي يقدمه الفنان حسن الرداد والذي سيتم عرضه في تمام الساعة التاسعة مساء، عبر شاشة قناة cbc والذي يشاركه فيه عدد من الفنانين من بينهم ناهد السباعي وأحمد زاهر ونرمين الفقي وعدد آخر من الفنانين وهو من إخراج شيرين عادل.