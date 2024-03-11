من هي البلوجر أم خالد؟.. ظهرت في أحد إعلانات رمضان 2024

بإطلالة مميزة ظهرت اليوتيوبر «أم خالد» في إعلان إحدى الشركات الخاصة بالمشروبات الساخنة، في رمضان 2024، إذ تفاعل معه الكثير من المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي، ما جعلهم يطرحون تساؤلا عنها.

ونتيجة لذلك نستعرض في هذا التقرير كل المعلومات عن اليوتيوبر والبلوجر «أم خالد»:

- من محافظة الإسكندرية

- تعد أحد مشاهير السوشيال ميديا

- يتابعها عبر تطبيق التيك توك أكثر من 4 ملايين و400 ألف متابع.

- تقدم محتوى عن الطعام وطرق تحضيره في أغلب الأوقات

- يرجع تسميتها بهذا الاسم إلى طفلها خالد الذي بدأ يظهر معها في أغلب الفيديوهات.

- يتابعها عبر حسابها على إنستجرام أكثر من 600 ألف متابع.

- يتابعها عبر موقع فيس بوك ما يقارب المليون شخص.

- تصدرت التريند منذ أشهر على مواقع التواصل الاجتماعي.

- تحقق فيديوهاتها ملايين المشاهدات.

ونشرت أم خالد عبر حسابها الشخصي، مقطع فيديو عبر تطبيق «تيك توك»، قبل قدوم شهر رمضان المبارك بعدة أيام، كشفت فيه عن الإعلان الذي عرضته لإحدى شركات المشروبات الساخنة، وذلك بعد أن وجهت إليها عدة استفسارات من المتابعين.

وعرفت البلوجر أم خالد بإطلالتها الأنيقة التي لم تظهر عليها قبل ذلك، حيث قام الكثير من المتابعين بالمقارنة بين الإطلالات وبين طريقة حديثها خاصة مع ابنها خالد.