«النقل»: تشغيل 18 قطارا من هذه النوعية بمحافظات الصعيد لخدمة التنمية

أكدت وزارة النقل أن عدد القطارات الكهربائية الإقليمية بالخط الثالث للقطار السريع 12 قطارًا بسرعة 160 كم في الساعة، وعدد القطارات الكهربائية السريعة 6 قطارًا، فضلاً عن 6 جرارات لنقل البضائع لضمان تحقيق أكبر عائد مالي يغطى مصروفات التشغيل والصيانة.

تنفيذ الممر اللوجيستي التنموي

وأكدت الوزارة في تقرير لها، أن الشبكة تخدم مختلف المحافظات، وتسهم في تنمية الصعيد، حيث يشتمل القطار على عربات ركاب وأخرى بضائع توفير وسيلة نقل حضارية تناسب كل مستويات الدخل، مع تقديم خدمة متميزة، لافته إلى أن تنفيذ يأتي في إطار متابعة تنفيذ الممر اللوجيستي التنموي «سفاجا - قنا - أبوطرطور» لربط محافظات الصعيد بمحافظة البحر الأحمر.

وأوضحت تقدم الأعمال في محطة الغردقة ومحطة سهل حشيش ومحطة سفاجا التي ستخدم حركة الركاب وخدمة نقل البضائع من وإلى ميناء سفاجا، مؤكدة أن الشبكة تسهم في ربط محافظات الصعيد بمحافظة البحر الأحمر من خلال محطة قنا التبادلية بين الخطين الثاني والثالث من الشبكة.

التنمية الشاملة لمحافظات الصعيد

وفي سياق متصل، علقت الدكتورة داليا يونس، وكيلة كلية النقل الدولي واللوجستيات، على أعمال تنفيذ الخط الثالث، موضحة أنه سيحقق التنمية الشاملة لمحافظات الصعيد، فضلاً عن جذب مزيد من الاستثمار لها، وتوفير آلاف من فرص العمل، مؤكدة لـ «الوطن»، أن المشروع يتم بأيادٍ مصرية خالصة.