رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

دراما المتحدة

الحاجة عزيزة تكرس حياتها لخدمة المحتاجين منذ 35 عامًا.. تقدم 1500 وجبة يوميًا

كتب:

محمد عزالدين
11:56 م | الإثنين 11 مارس 2024
الحاجة عزيزة عبدالعليم

الحاجة عزيزة عبدالعليم

سلط برنامج «حياة كريمة»، المُذاع على قناة DMC الضوء على سيدة تدعى الحاجة عزيزة عبدالعليم، التي كرّست حياتها في تقديم الوجبات والطعام للمحتاجين.

وقالت «عزيزة»، إنها بدأت بـ«الباجور» بأحد شوارع إمبابة أسفل كوبري أحمد عرابي، وحاليًا تقدم أكثر من 1500 وجبة يوميًا، مؤكدة أنها تواظب على هذا العمل التطوعي منذ أكثر من 35 عاما بمائدة الرحمن طوال العام.

وأشارت إلى أن عملها لا يقتصر على تقديم الوجبات فقط، بل تسهم في زواج الشباب ومساعدتهم في التجهيز وإقامة الأفراح أيضًا، قائلة: «مش عايزة أشوف حد جعان أو محتاج».

وأكدت أنها بدأت بتوزيع الوجبات على سيارة، وبعد ذلك ساعدها رئيس الحي بتحرير ترخيص لها في المكان الحالي، من أجل مساعدة الغير.

اقرأ المزيد:

تنفيذ مشروعات بتكلفة 3.3 مليار جنيه ضمن «حياة كريمة» في نصر النوبة بأسوان

الكشف على 1778 شخصا في قافلة طبية ضمن «حياة كريمة» بكفر الشيخ

«صحة المنيا»: تنظيم قافلة طبية بقرية إدمو ضمن حياة كريمة غدا

«الصحة»: الكشف الطبي على 3 ملايين مواطن ضمن «حياة كريمة»

بدء تطبيق الشمول المالي في قرى المرحلة الثانية من «حياة كريمة» بالأقصر

سماح أبوبكر: اهتمام القيادة السياسية بالأطفال في حياة كريمة هدفه توعية الأسرة
بقلم محمد عزالدين