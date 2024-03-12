لماذا هرب حسن الصباح من مصر؟.. أمير الجيوش كشف مؤامرته

كان حسن الصباح يقدم نفسه للناس على أنه داعية يهتم بنشر الدعوة الإسلامية، بينما كان يقدم نفسه للحكام على أنه خادم مطيع في بلاطهم وجندي يرغب في تثبيت دعائم ملكهم، هكذا فعل مع حكام السلاجقة، فتمكن من البقاء في رحابهم، لكنه كان يرغب في الوصول إلى موطن الخلافة في مصر، وظل يحلم بالسفر إلى القاهرة ليلتقي الخليفة المستنصر، وحين تحقق له ما أراد، تحول الحلم إلى كابوس، واضطر للهروب من مصر بعد أن كشف أمير الجيوش المصرية مؤامرته.

وصول حسن الصباح إلى مصر

في كتاب «حركة الحشاشين.. تاريخ وعقائد أخطر فرقة سرية في العالم الإسلامي» يقول مؤلفه الدكتور محمد عثمان الخشت، إنّ حسن الصباح وصل إلى القاهرة في 30 أغسطس عام 1078 م، وكان في استقباله أبو دؤود داعي الدعاة، وعدد من كبار رجال الدولة، واستقبله الإمام المستنصر في قصره، وكان هذا الحدث حلمًا ظل يراود مؤسس جماعة الحشاشين لسنوات.

يقول «الصباح» عن نفسه ضمن ما مرد في الكتاب: «قدر لي أن أتعرف بالداعي مؤمن (أحد دعاة الإسماعيلية الفاطمية) وكان موفدًا إلى مدينة الري من قبل عبدالملك بن عطاش داعي الدعاة في العراقين (العراق العجمي والعراق العربي)، فتوسلت إليه أن يقبل مني البيعة للخليفة الفاطمي في مصر، وأن يأخذ على العهد والمواثيق، فتردد الداعي ثمّ أجابني في طلبي، وبذلك دخلت الدعوة الإسماعيلية، وصرت واحدًا من اتباع الإمام الفاطمي بمصر، ولمّا وفد عبدالملك بن عطاش داعي الدعاة إلى الري مثلت بين يديه، ولما وقف على أرائي واختبر استعدادي عهد إلى ببث الدعوة، وبذلك أصبحت داعيًا إسماعيليًا، ثمّ وجهني بقوله: (عليك بالوفود على القاهرة لتنعم بخدمة مولانا الإمام المستنصر)، ولما غادر عبدالملك بن عطاش الري في طريقه إلى أصبهان، كنت أنا أيضًا في طريقي إلى القاهرة)».

أمير الجيوش المصرية يخمد فتنة الحشاشين

وصل «الصباح» مصر في 30 أغسطس عام 1078م، وكان في استقباله أبو دؤود داعي الدعاة، وعدد من كبار رجال الدولة، واستقبله الإمام المستنصر في قصره، وتحدثا في شؤون الدعوة وتفاصيل إقامتها في بلاد العجم، وقال الحسن للمستنصر: «من إمامي بعدك»، فقال له المستنصر: «ابني نزار، وأكرمه وأعطاه مالا وتركه يدعو الناس لإمامته».

توقف (بدر الجمالي) أمير الجيوش المصرية وقتها أمام إصرار حسن الصباح على تحديد من يخلف المستنصر في الحكم، وكان أمير الجيوش أو وزير السيف والقلم كما كان يلقب «الجمالي» يدرك أن وراء هذا السؤال فتنة تهدد الدولة التي يتولى تدبير شؤونها، ويعني بداية الصراع بين نجلي المستنصر، وربما هناك من يرغب في التخلص من المستنصر وجر البلاد لدوامة الصراع على السلطة.

قرر أمير الجيوش المصرية أن يضع حسن الصباح تحت عينيه طوال فترة إقامته في مصر، وكان الوزير المصري يلتقي بالنخبة المصرية من الدعاة والأدباء، ولاحظ أن غالبيتهم يرتابون في الداعية الجديد حسن الصباحي، واللقاءات التي يعقدها ومحاولاته لجمع أنصار يبدوا أنهم يحشدون أنفسهم لمهمة لا يعرفها سواهم.

هروب حسن الصباح من مصر

وبمرور الوقت بدأ خطر الصباحي يلوح في الأفق، حين أصبح محاطًا بمجموعة مقاتلين وليسوا طلاب علم أو دعاة، وبدأ في محاولات بسط نفوذ جماعته على المناطق التي يتجمعون فيها، وبدأوا يدعون لإمامة المستنصر ونجله، وارتكبوا بعض التجاوزات في حق الأهالي.

قرر أمير الجيوش المصرية إخماد فتنة الحشاشين قبل أن تكبر وتهدد استقرار الدولة، وكشف أبعاد مؤامرتهم أمام المستنصر، وحصل منه على موافقة بملاحقة جماعة الحشاشين، وأمر بقتالهم إذا لم يرتدعوا ويلتزمون بنظام إدارة الدولة، لكنهم تمردوا، وحشد الصباح أنصاره في الإسكندرية، فإرسال «الجمالي» قوات جيشه لتحاصرهم، وأمر بالقبض على زعيمهم حسن الصباح وسجنه، لكنه تمكن من الهرب وغادر البلاد على سطح مركب.