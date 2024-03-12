أسباب حدوث الصداع بعد تناول وجبة الإفطار في شهر رمضان

عد دقائق قليلة من تناول وجبة الإفطار، يشعر كثير من الصائمين بصداع شديد مصحوب بالإحساس بالثقل والكسل، والرغبة في عدم الحركة، وتعود أسباب ذلك إلى الامتناع عن الطعام أو تغيير الروتين اليومي المتعلق بالنوم.

في التقرير التالي، نتعرف على أسباب الصداع بعد تناول الإفطار في شهر رمضان.

الدكتورة هدير ناجي طبيبة أمراض المخ والأعصاب بمستشفى المنصورة العام، تحدثت في برنامج «8 صباحًا» المذاع على قناة دي إم سي، عن أسباب الصداع بعد الإفطار في نهار رمضان، موضحة أن تلك الأسباب متفاوتة، قد تكون بسيطة أو صعبة، وبالنسبة للصداع المفاجئ الشديد، ذلك يكون مؤشر لارتفاع ضغط الدم، مما يؤكد ضرورة الذهاب إلى مستشفى طواري، للاطمئنان على الحالة الصحية.

المسكنات قد تسبب الصداع نتيجة كثرتها

وأضافت طبيبة المخ والأعصاب، أن الصداع البسيط المعالج بأقراص الصداع العادية، يختلف عن الصداع المفاجئ، لكن تكمن مشكلة النوع البسيط في تحول الدواء إلى سبب من أسباب الصداع، نتيجة كثرة المسكنات.

سبب الشعور بالصداع بعد الإفطار في شهر رمضان

والجدير بالذكر أن الصداع بعد تناول الإفطار في شهر رمضان، قد يكون نتيجة الضغط الذي يحدث بعد الامتناع عن الأكل، ولكن أيضًا يجب استشارة طبيب متخصص، للتأكد من سبب حدوث الصداع.

فئات ممنوعة من الصيام في شهر رمضان

الدكتور أحمد صلاح الدين كامل، أستاذ جراحة المخ والأعصاب في القصر العيني، نصح خلال حديثه لـ«الوطن» بعض الفئات بالامتناع عن الصيام، وهم كبار السن ومرضى السكر، وذلك لعدم تفاقم حالتهم الصحية.