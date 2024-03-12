علاقة الأب بأولاده وطريقة التعامل معهم بنفس طريقة تفكيره، تعد من الأمور الصعبة التي تحتاج إلى صبر وإدارك من أجل كسب ثقة الأبناء وتوطيد العلاقة بين الطرفين، ويتناول مسلسل بابا جه بطولة الفنان أكرم حسني، قضايا اجتماعية تدور حول تلك المسألة ويقدمها في شكل كوميدي.

مواعيد عرض مسلسل بابا جه على قناة dmc في رمضان 2024 الحلقة 2

ويأتي مسلسل بابا جه، في النصف الأول من شهر رمضان المبارك على قناة dmc في تمام الساعة 7:45 مساءً، والإعادة على قناة dmc دراما في تمام الساعة 11 مساءً، كما يُعرض المسلسل أيضًا على منصة Watch it.

قصة مسلسل بابا جه

ومسلسل بابا جه مقتبس من قصة كتاب كوري يدعى «dad for rent»، مكون من 15 حلقة وفكرته مهمة للغاية، إذ توضح كيفية التعامل مع الأطفال خاصة في مراحل تكوين شخصيتهم، وتوعيتهم ضد الأفكار الغريبة والدخيلة التي يتعرضون لها من كل الوسائل المحيطة سواء الإنترنت أو أصدقائهم.