شهادات بعائد 30% من بنكي الأهلي ومصر.. كيف تحصل على 375 ألف جنيه؟

يقدم بنكا الأهلي المصري ومصر، أكبر بنكين حكوميين في مصر، شهادات ادخار بعائد يصل إلى 30% على مدى 3 سنوات، تتميز بكونها ذات عائد ثابت متناقص يصرف سنويًا، 30% في السنة الأولى، و25% في السنة الثانية، و20% في السنة الثالثة.

بافتراض مبلغ 500 ألف جنيه، يُمكن لصاحب المبلغ الحصول على عائد 150 ألف جنيه في السنة الأولى (30% من 500 ألف)، في السنة الثانية، يكون العائد 125 ألف جنيه (25% من 500 ألف)، وفي السنة الثالثة، يكون العائد 100 ألف جنيه (20% من 500 ألف)، وبذلك، يصل إجمالي العائد على مدار 3 سنوات إلى 375 ألف جنيه.

تفاصيل الشهادة الجديدة

وبالنسبة لتفاصيل الشهادة من الأهلي المصري ومصر، فأن الأولى يطلق عليها البلاتينية والثانية ابن مصر، والحد الأدنى للشراء ألف جنيه ومضاعفاتها.

ويمكن الاقتراض بضمان الشهادة، بالإضافة إلى إصدار بطاقات ائتمان بأنواعها المختلفة، والعائد يكون ثابتًا طوال المدة، ويصرف سنويًا، ويبدأ احتسابه من يوم العمل التالي للشراء.

استرداد الشهادة

ولا يمكن استرداد الشهادة قبل مرور 6 أشهر من اليوم التالي لتاريخ الشراء، ويمكن استردادها قبل نهاية المدة بحسب القواعد والشروط لكل بنك.