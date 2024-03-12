5 مستحبات للصيام أوصى بها النبي.. أبرزها الابتعاد عن الفضول (فيديو)

صوم رمضان من أركان الإسلام الخمسة التي يحرص كل مسلم على أدائها على أكمل وجه، لما لهذه الأيام من فضل عظيم، فهو الشهر الذي أنزل فيه القرآن، ويعتق فيه الله عباده من النار، وفيه ليلة القدر، ويستحب اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم خلال صيام هذه الأيام المباركة، حتى نحصد عظيم الثواب والأجر من الله عز وجل.

وهناك عدد من مستحبات الصيام التي أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم، والتي يرصدها «الوطن» في السطور التالية.

مستحبات للصيام أوصى بها النبي

قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال إجابته عن سؤال ورد إليه عبر صفحة الدار حول ما هي مستحبات الصيام التي يفضل أن يقوم بها المسلم، إن مستحبات الصوم التي وردت عن النبي متعددة، منها:

- السحور

يستحب للصائم أن يتسحر، يعني أن يتناول طعامًا بالليل وقت السحور بنية السحور ليتقوى به على الصوم وقد طلب النبي عليه الصلاة والسلام، ذلك فقال: تسحروا فإن في السحور بركة.

- تعجيل الإفطار

فالإنسان بمجرد دخول وقت المغرب يبادر إلى الإفطار.

- الابتعاد عن الفضول

على المسلم أن يمسك الإنسان لسانه عن الفضول، ولا ينشغل بالحديث الذي يشغله عن طاعة الله عز وجل أو ينقص من ثواب صيامه.

- الدعاء عند الإفطار

وقد ورد أن الصائم له دعوتان مستجابتان دعوة عند الإفطار وأخرى أثناء الصيام، إذ أن دعوة الصائم مستجابة، فيستحب له أن يدعو في هذه اللحظة.

- الإفطار على تمر

فمن المستحبات للصيام التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن يفطر على تمر أو على ماء كما ورد في السنة.