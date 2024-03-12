موعد عرض الحلقة الثانية من مسلسل إمبراطورية ميم بطولة خالد النبوي

نجاح كبير حققته الحلقة الأولى من مسلسل إمبراطورية ميم، بطولة خالد النبوي أمس، ما دفع الجمهور لانتظار موعد عرض الحلقة الثانية من المسلسل اليوم.

موعد عرض الحلقة الثانية من مسلسل إمبراطورية ميم

وسيكون موعد عرض الحلقة الثانية من مسلسل امبراطورية ميم على قناة dmc، الساعة 10:45 مساء، والإعادة 10:15 صباح اليوم التالي.

قصة مسلسل إمبراطورية ميم

مسلسل إمبراطورية ميم، مقتبس عن راوية إحسان عبد القدوس، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي، حول رجل يجد نفسه في حيرة كبيرة، إذ يجب أن يختار بين المرأة التي يكن لها مشاعر الحب وبين أبنائه الست الذين تولى مسؤولية تربيتهم بعد وفاة زوجته.

أبطال مسلسل إمبراطورية ميم

ويشارك في بطولة العمل بجانب خالد النبوي، عدد كبير من الفنانين، أبرزهم حلا شيحة، نور النبوي، مايان السيد، نشوى مصطفى، محمود حافظ، هاجر السراج، محمد محمود عبد العزيز، إلهام صفي الدين، إيمان السيد، نورهان منصور، ليلى عز العرب، يارا عزمي، الطفلة منى زاهر، الطفل آدم وهدان، والعمل من تأليف محمد سليمان عبد الملك، وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.