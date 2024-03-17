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دراما المتحدة

ما حكم تذوق الطعام في نهار رمضان؟.. شرط واحد ليكون الصيام صحيحا

كتب:

حبيبة فرج
08:59 ص | الأحد 17 مارس 2024
ما حكم تذوق الطعام في نهار رمضان

ما حكم تذوق الطعام في نهار رمضان

تضطر الكثيرات من السيدات إلى تذوق الطعام وهن صائمات، لمعرفة المقادير المطلوبة من الملح أو غيرها، ويشغل بالهن سؤال هل هذا الفعل يبطل صومهن، على الرغم من حرصهن على عدم دخول شيء في جوفهن.  

ما حكم تذوق الطعام في نهار رمضان؟

وحسما للجدل، نشر مجمع البحوث الإسلامية عبر صفحته الرسمية على «فيس بوك» فيديو توضيحي يجيب فيه عن سؤال ما حكم تذوق الطعام في نهار رمضان؟، مشيرا إلى أن هذا التصرف لا حرج منه ولا يؤثر على الصيام. 

وأوضح الفيدي أن تذوق الشخص للطعام في نهار رمضان يكون صيامه صحيح، ولكن بشرط عدم دخول أي شيء إلى الجوف أو الحلق، ولو حصل ذلك يكون حينها العبد مفطر وصيامه ليس صحيحا. 

تذوق الطعام في نهار رمضان

ونشرت دار الإفتاء المصرية فتوى في فيديو عبر قناتها الرسمية على موقع يوتيوب حول موضوع ما حكم تذوق الطعام في نهار رمضان؟، وجاء السؤال يقول في نصه تحديدا: «كنت صائمة ونسيت وتذوقت الطعام فما حكم ذلك». 

وأوضحت الدار أنه لا حرج في ذلك ما دام كانت السائلة ناسية، وعليها أن تستكمل صيامها بشكل سليم ودون قلق، مشيرة إلى أن النسيان سواء في صيام الفرض أو التنفل لا يؤثر على صحة الصيام. 

 

 

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