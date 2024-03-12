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دراما المتحدة

كاتب صحفي: نؤازر الشعب الفلسطيني بإسقاط المساعدات جوا وسط تعنت إسرائيلي

كتب:

منى صلاح
11:08 ص | الثلاثاء 12 مارس 2024
الكاتب الصحفي- جمال رائف

الكاتب الصحفي- جمال رائف

قال  الكاتب الصحفي جمال رائف إنَّ الدولة المصرية تقف بصمود لتأكيد ثوابت سياستها الخارجية وتحديداً في دعمها للقضية الفلسطينية ومؤازرة أهل غزة في ظل الحرب الحالية، لافتاً أنَّ ما يميز الدور المصري هو العمل على عدة محاور سواء السياسي أو الدبلوماسي أو الإنساني والقانوني والقضائي.

وأضاف «رائف» في مداخلة هاتفية له ببرنامج «هذا الصباح»، والمُذاع على شاشة «إكسترا نيوز»، أنَّه بالتزامن مع أول شهر رمضان تكثف مصر أعمال الإسقاط الجوي لأطنان المساعدات على شمال قطاع غزة، كما أنه تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، يواصل معبر رفح البري عمله لتسهيل دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية للأشقاء في فلسطين.

وتابع الكاتب الصحفي: «جهود مصر نتج عنها الإعلان عن الهدنة الإنسانية الأولى المؤقتة في غزة، والمسار الإنساني لمصر يتطور ويتنامى مع الوقت وهو أهم ما يميزه، وفي ظل التعنت الإسرائيلي تسقط مصر المساعدات على غزة جواً».

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