استمرار أعمال ترفيق امتداد القاهرة الجديدة الجنوبي على مساحة 16 ألف فدان

تفقد المهندس عبد المطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، العديد من مشروعات المرافق والطرق الجاري تنفيذها بمناطق الامتداد بمدينة القاهرة الجديدة، ورافقه المهندس عبد الرؤوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة.

عبد المطلب يتفقد مرافق الامتداد الجنوبي للقاهرة الجديدة

واستهل المهندس عبد المطلب ممدوح جولته بتفقد أعمال المرافق الجاري تنفيذها بالامتداد الجنوبي للمدينة بمساحة تقارب 16 ألف فدان على طريق العين السخنة القطامية، الذي يعد امتدادا جديدا للمدينة، وقد تم تخطيط تلك المنطقة بما يضمن استيعاب جميع الأنشطة «سكني – خدمي - سياحي – تجاري - ترفيهي».

نائب رئيس المجتمعات العمرانية يتفقد محور محمد بن زايد

واتجه نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لزيارة أعمال الطرق الجارية بمنطقة الامتداد الشرقي للمدينة «رفع كفاءة محور RR» الرابط بين محور العبور بالتجمع الثالث ومحور محمد بن زايد بالامتداد الشرقي للمدينة مروراً بشارع التسعين الجنوبي.

الغيطي: مساحة مثلث الأمل «التجمع السادس» حوالي 4800 فدان

وقال عبد الرؤوف الغيطي خلال الجولة، إنه تم البدء في أعمال قطع وشق الطرق بمثلث الأمل حيث يعتبر امتدادا لمدينة القاهرة الجديدة، ويتميز مثلث الأمل «التجمع السادس» بموقعه، حيث يقع بين طريق العين السخنة الجديدة والطريق الأوسطي ويقترب من العاصمة الإدارية الجديدة، وتبلغ مساحة مثلث الأمل «التجمع السادس» حوالي 4800 فدان.