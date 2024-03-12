ضبط 21 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط 211 ألف و65 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات التالية:

(819) مخالفة السير بدون تراخيص.

(42) دراجة نارية مخالفة.

(11477) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

(21) مخالفة موقف عشوائى.

(838) مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة.

(4) مخالفات لشروط التراخيص.