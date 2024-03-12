رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

دراما المتحدة

ضبط 21 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

كتب:

محمد بركات
11:55 ص | الثلاثاء 12 مارس 2024
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط 211 ألف و65 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات التالية:

(819) مخالفة السير بدون تراخيص.

(42) دراجة نارية مخالفة.

(11477) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

(21) مخالفة موقف عشوائى.

(838) مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة.

(4) مخالفات لشروط التراخيص.

 

اقرأ المزيد:

تكبيل 2610 سيارة مخالفة في حملة مرورية على الطريق الدائري الأوسطي

ضبط 24 ألف مخالفة مرورية متنوعة في 24 ساعة

ضبط 19 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

ضبط 29 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

ضبط 18 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة
بقلم محمد بركات