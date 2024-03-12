الأزهري: أجر توزيع الطعام على المساكين لا تعادله جبال ذهب

أبرز تقرير في برنامج «ومن الحب حياة»، للدكتور أسامة الأزهري، والمُذاع على شاشة «قناة الناس» اليوم، أخلاق وشهامة المصريين المتمثلة في توزيع الوجبات على المحتاجين في رمضان، ليظهر فيه صاحب مطعم للأكلات الشعبية يوزع الوجبات على المحتاجين «مجاناً» لمدة 45 عامًا دون توقف.

أجر توزيع الطعام على المساكين لا تعادله جبال ذهب

وقال الدكتور أسامة الأزهري، عن مقاطع الفيديو المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، إنَّ توزيع الطعام على المساكين والمحتاجين له عظيم الأجر والثواب، خاصة من يتحرى الإخلاص في عمله لكي يصل له ثواب العمل من المولى عز وجل دون أن يشوبه أي رياء، «إطعام الطعام ودعاء الفقراء لصانع هذا العمل الصالح لا يعادله جبال ذهب».

الحاج إبراهيم يوزع الوجبات مجاناً أمام مطعمه

وعلق «الأزهري» على مقاطع الفيديو «أحب هذا الرجل - يقصد صاحب مطعم الأكلات الشعبية - وأعرفه على المستوى الشخصي واسمه الحاج إبراهيم، كل عشاق سيدنا الحسين والمترددين عليه يعرفونه، ويخرج كل يوم قبل آذان الفجر بنصف ساعة على مدار 40 سنة وينادي «يا ولي النعم، يا كل النعم» ليسمعه سكان المنطقة في بيوتها ويطربون به».

وظهر الحاج إبراهيم خلال مقطع الفيديو الذي عرضه البرنامج وهو يوزع الوجبات مجاناً أمام مطعمه مناديا «المطعم مطعمك.. يا ولي النعم، سيدنا النبي كان يطعم بنية فك الكرب ونية الشفاء وهداية الذرية والرزق بالزوجة الصالحة».