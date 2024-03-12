يختلف موعد عرض مسلسل سر إلهي الحلقة 2 على قناة سي بي سي اليوم، حيث أعلنت القناة إذاعة حلقات المسلسل عبر شاشاتها في أوقات مختلفة تيسيرا على الجمهور لمتابعته في الأوقات التي تناسبهم.

وفي السطور التالية نعرض موعد عرض مسلسل سر إلهي الحلقة 2 على قناة سي بي سي اليوم.

موعد عرض مسلسل سر إلهي الحلقة 2 على قناة سي بي سي اليوم

موعد عرض مسلسل سر إلهي الحلقة 2 على قناة سي بي سي اليوم، ويُذاع في تمام الساعة الثانية عشر منتصف الليل.

الإعادة الأولى 6:30 صباحًا، ويُعرض الإعادة الثانية في تمام الساعة 11:30 ظهرًا، كما يعرض مسلسل سر إلهي عبر تطبيق watch it.

قصة مسلسل سر إلهي

وينتمي مسلسل «سر إلهي»، لنوعية المسلسلات ذات الـ15 حلقة، وتدور أحداثه في إطار من التشويق والإثارة حول «نصرة»، التي تعاني في الحياة مع زوجها وأشقائها، ثم تجد نفسها في موقف لا تحسد عليه حيث تتعرض للخيانة والغدر وتدخل السجن.

نجوم مسلسل سر إلهي

مسلسل سر إلهي من بطولة روجينا وأحمد مجدي ورنا رئيس ومي سليم ومحمد ثروت ونهى عابدين ومحمود الحديني وصلاح عبد الله وأحمد بدير.