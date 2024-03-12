عرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريرا تليفزيونيا بعنوان: «رغم عدم تدريب الطيارين.. غموض يحيط بإرسال مقاتلات F- 16 لأوكرانيا».

وأوضح التقرير أن حالة من الغموض والارتباك يسودان الداخل الأوكراني نتيجة تباطؤ عملية تدريب الطيارين الأوكرانيين على المقاتلات الأمريكية طراز F- 16 في رومانيا، والتي تسير بوتيرة أبطأ ما كانت تأمله كييف أو حلفاؤها بسبب افتقار الطيارين الأوكرانيين للمهارات اللغوية، وعدم معرفتهم بأساليب الطيران الغربية الحديثة.

وأشار التقرير إلى أن تأخير تدريب الطيارين الأوكرانيين على قيادة المقاتلة الأمريكية طراز F- 16 في رومانيا سلط الضوء حول قدرة الجانب الأوكراني على استيعاب التكنولوجيا الغربية في استخدام المقاتلات الحديثة ما دفع المدربين المشرفين على تدريب الطيارين الأوكرانيين لاستخدام أساليب وتكتيكات سوفيتية لمواجهة هذه الأزمة.

ولفت التقرير إلى أن قدرة أوكرانيا على استيعاب هذه التكنولوجية الحديثة لمقاتلات F- 16 دفع المسؤولين في حلف الناتو للحديث عن مدى سرعة تدريب الطيارين عليها وقدرة الجانب الأوكراني على التعامل مع هذه المقاتلات وكذلك القدرة على صيانتها وتأمينها بشكل صحيح.