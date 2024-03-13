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دراما المتحدة

مواقيت الصلاة في الشرقية اليوم الأربعاء 13-3-2024

كتب:

نظيمة البحرواي
01:05 ص | الأربعاء 13 مارس 2024
مواقيت الصلاة - تعبيرية

مواقيت الصلاة - تعبيرية

يهتم المواطنون بمعرفة مواقيت الصلاة في الشرقية اليوم الأربعاء 13-3-2024 وخاصة موعد أذان المغرب وعدد ساعات الصوم في ثالث أيام الشهر الكريم.  

مواقيت الصلاة في الشرقية اليوم الأربعاء 13-3-2024

وتحرص «الوطن» على تقديم خدمة معرفة مواقيت الصلاة في الشرقية اليوم الأربعاء 13-3-2024، بحسب الإمساكية التي أعلنتها الهيئة العامة المصرية العامة للمساحة. 

موعد أذان الفجر في الشرقية اليوم الأربعاء 13-3-2024

يحين موعد أذان الفجر في الشرقية اليوم الأربعاء 13-3-2024 في الساعة 4 و39 دقيقة صباحًا، والشروق في الساعة 6 و6 دقائق صباحًا.

موعد أذان الظهر في الشرقية اليوم الأربعاء 13-3-2024

ويأتي موعد أذان الظهر في الشرقية اليوم الأربعاء 13-3-2024، الساعة 12:03 مساءً.

موعد أذان العصر في الشرقية اليوم الأربعاء 13-3-2024

أما موعد أذان العصر في الشرقية اليوم الأربعاء 13-3-2024 يكون في تمام الساعة 3 و28 دقيقة مساءً. 

موعد أذان المغرب في الشرقية اليوم الأربعاء 13-3-2024

يحين موعد أذان المغرب في الشرقية اليوم الأربعاء 13-3-2024، في الساعة 6 ودقيقة مساءً. 

موعد أذان العشاء في الشرقية اليوم الأربعاء 13-3-2024

ويحين موعد أذان العشاء في الشرقية اليوم الأربعاء 13-3-2024 في الساعة 7 و19 دقيقة مساءً.

عدد ساعات الصيام في ثالث أيام رمضان بالشرقية

ويبلغ عدد ساعات الصيام في الشرقية، ثالث أيام رمضان 2024، 13 ساعة و42 دقيقة.

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بقلم نظيمة البحرواي