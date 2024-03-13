مع حلول ثالث أيام شهر رمضان الكريم، يسعى ملايين المسلمين إلى معرفة موعد أذان المغرب في الشرقية اليوم الأربعاء 13-3-2024، استعدادا لتناول الإفطار وأداء الصلاة في موعدها.

موعد أذان المغرب في الشرقية اليوم الأربعاء 13-3-2024

وتستعرض «الوطن» في التقرير التالي موعد أذان المغرب في الشرقية اليوم الأربعاء 13-3-2024 ثالث أيام رمضان، وفق الإمساكية الصادرة عن هيئة المساحة المصرية.

ويُرفع أذان المغرب في الشرقية اليوم الأربعاء 13-3-2024 في الساعة 06:01 مساءً، لإعلان انتهاء صيام ثالث أيام شهر رمضان المبارك، ويبلغ عدد ساعات الصيام في ثالث أيام رمضان 2024، 13 ساعة و42 دقيقة.

مواقيت الصلاة في الشرقية خلال ثالث أيام شهر رمضان 2024

موعد صلاة الفجر الساعة 04:39 صباحا.

موعد صلاة الظهر الساعة 12:03 مساءً.

موعد صلاة العصر الساعة 03:28 مساءً.

موعد صلاة المغرب الساعة 06:1 مساءً.

موعد صلاة العشاء الساعة 07:19 مساءً.