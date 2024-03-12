أبطال مسلسلي حق عرب والمعلم صغروا 20 سنة.. اعرف السر

خطف عدد من الفنانين الأنظار في الحلقة الأولى من مسلسلي حق عرب والمعلم بسبب ظهورهم بشكل مختلف جعلهم يرجعون بالعمر سنوات إلى الوراء .

فنانون صغروا في السن

أول هؤلاء الفنانين هو الفنان رياض الخولى الذي ظهر ضمن مشهد من مشاهد مسلسل حق عرب بعمر صغير وكانت معه في نفس المشهد الفنانة وفاء عامر التي ظهرت أيضا بهذا الشكل.

الفنانة سلوى عثمان ظهرت في مشهد فلاش باك مع زوجها الذي تعرض لحريق في مخزن الخشب الخاص به وهذا يرجع الى استخدام تقنية de again التي تساعد في إطهار الفنانين بملامح وهم في عمر صغير.

مسلسل المعلم في رمضان

ولم يتوقف الأمر عند مسلسل حق عرب فحسب وإنما أيضا ظهر ضمن أحداث مسلسل المعلم حيث ظهر كل من الفنان عبد العزيز مخيون وأحمد فؤاد سليم بتقنية الـ de again في عدد من المشاهد الفلاش باك في سن صغيرة.

يذكر أن مسلسل حق عرب يشارك فيه عدد كبير من الفنانين منهم أحمد العوضي ودينا فؤاد ورياض الخولي ووفاء عامر وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق.

أما مسلسل المعلم فيشارك فيه مصطفي شعبان وسهر الصايغ ومنذر رياحنة وهاجر أحمد وأحمد فؤاد سليم وعبد العزيز مخيون وسلوى خطاب وعدد أخر من الفنانين .