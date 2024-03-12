توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة.. أجواء حارة وشبورة كثيفة بهذه المناطق

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة، مشيرة إلى أنه بدءا من غد الأربعاء يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، ومائلاً للدفء على السواحل الشمالية الغربية وباردا ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من انتشار الشبورة المائية على بعض الطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد، مشيرة إلى أنها تكون كثيفة أحيانا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة والسواحل الغربية، وتبدأ من الساعة الرابعة فجرا وحتى الثامنة صباحا.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أنه خلال الـ72 ساعة المقبلة وبدءا من يوم الخميس تشهد البلاد انخفاضا تدريجيا في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، وتستمر ظاهرة الشبورة المائية صباحا ويصاحبها نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

درجات الحرارة خلال الـ72 ساعة المقبلة

وجاءت درجات الحرارة الصغرى والعظمى المتوقعة في الظل خلال الـ72 ساعة المقبلة كالتالي:

درجات الحرارة غدا الأربعاء 13-10-2024

- القاهرة الكبرى العظمى 27 درجة والصغرى 14 درجة.

- الوجه البحري العظمى 23 درجة والصغرى 12 درجة.

- السواحل الشمالية العظمى 29 درجة والصغرى 18 درجة.

- جنوب سيناء العظمى 29 درجة والصغرى 13 درجة.

- شمال الصعيد العظمى 36 درجة والصغرى 19 درجة.

درجات الحرارة الخميس المقبل 14-10-2024

- القاهرة الكبرى العظمى 25 درجة والصغرى 13 درجة.

- الوجه البحري العظمى 21 درجة والصغرى 13 درجة.

- السواحل الشمالية العظمى 30 درجة والصغرى 16 درجة.

- جنوب سيناء العظمى 28 درجة والصغرى 11 درجة.

- شمال الصعيد العظمى 36 درجة والصغرى 16 درجة.

درجات الحرارة يوم الجمعة المقبل 15-10-2024

- القاهرة الكبرى العظمى 24 درجة والصغرى 13 درجة.

- الوجه البحري العظمى 20 درجة والصغرى 13 درجة.

- السواحل الشمالية العظمى 28 درجة والصغرى 17 درجة.

- جنوب سيناء العظمى 28 درجة والصغرى 12 درجة.

- شمال الصعيد العظمى 35 درجة والصغرى 15 درجة.