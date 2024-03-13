احذر ظهور علامات على الجسم عند الاستيقاظ من النوم.. «قد تنذر بأمراض خطيرة»

أمراض كثيرة قبل هجومها على جسم أصحابها، يسبقها عدة أعراض تشير إلى احتمالية الإصابة بمرض معين، وهناك علامات على الجسم عند ظهورها فجأة وقت الاستيقاظ من النوم، تعني الإصابة بأمراض خطيرة تتطلب زيارة الطبيب في أسرع وقت.

علامات تشير للإصابة بأمراض خطيرة

واقعة غريبة تحدث مع عدد من الناس وهي ظهور بعض العلامات على أجسادهم فور استيقاظهم من النوم، ولكن يفسرها البعض أنها بسبب التوتر أو ربما الحزن، لذا تواصل «الوطن» مع استشاري الجلدية «حسن الفكهاني» لمعرفة حقيقة الأمر.

وأكد «الفكهاني» خلال حديثه أن من الممكن اكتشاف إصابة الشخص بمرض خطير كالسرطان، من خلال ظهور علامة على الجسم، كتغير لون الجلد وزيادة كثافته أو ظهور بقع على الجسم، فكل هذه العلمات مؤشر خطير للإصابة بالسرطان.

مرض السكر

وأضاف حسن الفكهاني أن من الممكن اكتشاف مرض السكر من خلال ظهور علامات على الجسم، وزيادة اسمرار لون الجلد ناحية الرقبة فهي إشارة لمقاومة الأنسولين وبداية مرض السكر، لذا فيجب توخي الحذر عند ظهور هذه العلامات على الجسم والتوجه للطبيب أو المستشفى للاطمئنان، لضمان عدم تفاقم الأمر إذا كان في بداياته.

علامات تظهر لدى السيدات فقط

طبيعة جسد المرأة تختلف كثيرًا عن جسد الرجل، استكمالًا لحديث استشاري الجلدية، فظهور العلامات الزرقاء لدى السيدات لا يوجد لها تفسير علمي حتى الآن، كما أن هذه العلامات لا تظهر سوى على جسد السيدات فقط، ولا تظهر على جسد الرجال، دون معرفة السبب الحقيقي وراء ذلك.

وينصح بضرورة التوجه للطبيب عند ظهور أي من هذه العلامات، لكي لا يصبح الأمر خطيرًا فيما بعد.