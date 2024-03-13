مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 3.. حلا شيحا ترفض بيع منزلها

يشهد مسلسل إمبراطورية ميم بداية قصة حب بين خالد النبوي وحلا شيحة، حيث يجمعهما حي المعادي مع أسرتيهما، خاصة أنّه أرمل ولديه 6 أبناء وهي مطلقة ولديها طفلة صغيرة.

مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 3

وخلال الحلقة 3 تستمر حلا شيحا ضمن أحداث مسلسل إمبراطورية ميم، في رفض بيع منزلها إلى إحدى شركات العقارات، على اعتبار أنّه منزل ابنتها بعد طلاقها من زوجها الذي يجسد دوره الفنان محمد محمود عبدالعزيز.

أبطال مسلسل إمبراطورية ميم

مسلسل إمبراطورية ميم بطولة خالد النبوي، حلا شيحة، نور النبوي، مايان السيد، نشوى مصطفى، محمود حافظ، هاجر السراج، محمد محمود عبد العزيز، إلهام صفي الدين، إيمان السيد، نورهان منصور، ليلى عز العرب، يارا عزمي، الطفلة منى زاهر، الطفل آدم وهدان، وضيفة الشرف سلاف فواخرجي، وسيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.