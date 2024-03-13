بدء ظاهرة جوية في سماء 15 محافظة.. وتحذير هام للمواطنين 

بدأت ظاهرة جوية مع الرابعة من فجر اليوم الأربعاء في سماء 15 محافظة، والتي تمثلت في الشبورة المائية، ما تسبب في إعاقة التنقل بين المحافظات لمدة 4 ساعات.

وحذرت غرف عمليات محافظات السواحل الشمالية الشمالية وشمال الصعيد ووسط سيناء، المواطنين من السفر فجر اليوم بسبب ظاهرة الشبورة المائية التي بدأت مع الرابعة فجرا وتؤثر على الطرق الرئيسية والفرعية القريبة من المسطحات المائية، وقد تصل لحد الضباب، والتي معها تنخفض مستوى الرؤية الأفقية وقد تنعدم الرؤية تماما على بعض الطرق.

15 محافظة تتأثر بظاهرة الشبورة المائية

وتبين أن المحافظات التي تتأثر بتلك الشبورة المائية على طرقها السريعة هم:

- القاهرة الكبرى.

- دمياط.

- الجيزة.

- وسط سيناء.

- بني سويف.

- المنيا.

- الفيوم.

- كفر الشيخ.

- بورسعيد.

- السويس.

- الإسماعيلية.

- قنا.

- البحيرة.

- القليوبية.

- الدقهلية.

- المنوفية.

موعد الشبورة المائية على المحافظات

وكشفت غرف العمليات في تقريرها حالة الطقس بتلك المحافظات، عن موعد الشبورة المائية على الطرق، وتبدأ من الساعة 4 فجرا حتى 8 صباحا أي لمدة 4 ساعات، ويحتاج قائدي السيارات خلالها إلى عدم التنقل خلالها.

نصائح التعامل مع الشبورة المائية

وفي حال ضرورة التنقل، فعلى قائدي السيارات خلال التوقيت المذكور اتباع الآتي:

- الالتزام بزيادة مسافات الأمان بين السيارات.

- استعمال مساحات الزجاج باستمرار.

- استخدام آلة التنبيه على فترات، حتى يشعر غيرهم بوجودهم على الطريق.