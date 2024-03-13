تصرف مثير بين أبوجبل وإمام عاشور يشعل أزمة جديدة.. ماذا حدث بين الثنائي؟

لا تزال توابع زلزال خسارة الأهلي من البنك الأهلي قائمة، والتي كانت بمثابة مفاجأة لجماهير المارد الأحمر، التي انتظرت حالة من الصحوة ومواصلة النتائج الإيجابية، بعد الانتصار بلقب كأس مصر على حساب الغريم التقليدي الزمالك، قبل أن يقع حامل لقب الكأس في فخ البنك الأهلي، برباعية مقابل 3 أهداف، في مباراة شهدت العديد من المشاهد المثيرة.. فما أبرزها؟

لقطة مثيرة بين إمام عاشور وأبوجبل

مناوشات داخل الملعب بين إمام عاشور نجم الأهلي ومحمد أبوجبل حارس مرمى البنك الأهلي، أشعلت الجدل من جديد، بعدما رفض الأخير مصافحة لاعب وسط المارد الأحمر، ما استفزه وجعله يوجه بعض الكلمات الغاضبة تجاهه، وذلك أثناء الاحتفال بهدف الأهلي الأول الذي سجله الفرنسي أنتوني موديست، بعد مرور 4 دقائق فقط على انطلاق صافرة بداية اللقاء.

أبوجبل وإمام عاشور يتصدران تريند «إكس»

سرعان ما تصدر الثنائي إمام عاشور وأبوجبل تريند «تويتر»، ليصبحا الأكثر تداولًا على مدار الساعات المنقضية التي أعقبت نهاية المباراة، وانقسمت الجماهير ما بين مؤيد لموقف أبوجبل الذي رفض مصافحة لاعب الأهلي، ومعارض لهذا التصرف الذي اعتبروه خارج إطار الروح الرياضية، خاصة أن إمام عاشور كان يحاول مؤازرته بعد فشله في التصدي للهدف.

المباراة شهدت العديد من الأحداث المثيرة للجدل، لعل أبرزها حالة الغضب التي ظهرت على أكرم توفيق بعد استبداله من قبل المدرب السويسري مارسيل كولر، ليبدي غضبه من خلال ركل إحدى الحقائب الموجودة أمام دكة الأهلي والخاصة بالجهاز الفني.

الأهلي فشل في الحصول على 3 نقاط جديدة في مسيرته نحو الحفاظ على لقب الدوري الممتاز، إذ استقر في المركز العاشر بجدول ترتيب المسابقة المحلية، مكتفيًا بحصد 17 نقطة منذ بداية الموسم الجاري، بينما يقف البنك الأهلي في المركز الـ14، بجدول ترتيب المسابقة.