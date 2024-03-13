القبض على 4 متهمين بسرقة متعلقات المواطنين في القاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط عاملان مقيمان بدائرة قسم شرطة الشرابية، لقيامهما بتكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب المغافلة، وبحوزتهما 5 هواتف محمولة من متحصلات وقائع سرقة بذات الأسلوب.

ضبط السيارة بمحيط سكن المتهمين

كما تمكنت من ضبط شخصين لقيامهما بسرقة سيارة ملك أحد الأشخاص بدائرة قسم شرطة شبرا، وبمواجهتهما اعترف أحدهما بأنه نظرا إلى طبيعة عمله لدى المجني عليه اصطنع نسخة لمفتاح السيارة، واستعان بالآخر للاستيلاء عليها، ومساومة مالكها على إرجاعها نظير مبلغ مالي، وجرى إرشادهما ضبط السيارة بمحيط سكن أحدهما.

كما جرى ضبط عاطلان حال استقلالهما سيارة نقل قيادة أحدهما بدائرة قسم شرطة مصر القديمة محمل عليها كابلات كهرباء بإجمالى وزن 3,5 طن مجهولين المصدر، وبمواجهتهما اعترفا بقيامهما بالاشتراك مع خفير بأحد المواقع الإنشائية بدائرة قسم شرطة المعادي، له معلومات جنائية، وجرى ضبطه في سرقة المهمات والكابلات الكهربائية المضبوطة حوزتهم من الموقع الإنشائى محل عمل الأخير، بالاضافة إلى ضبط عاطل، مقيم بمحافظة الجيزة، لقيامه بارتكاب 3 وقائع سرقة أجهزة من داخل محال الألعاب الإلكترونية بأسلوب المغافلة بدائرة قسم شرطة المعادي، وجرى بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليها.