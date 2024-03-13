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دراما المتحدة

ضبط مصنع لإنتاج العقاقير والأدوية البيطرية في الجيزة

كتب:

محمد بركات
12:28 م | الأربعاء 13 مارس 2024
وزارة الداخلية

وزارة الداخلية

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، قيام أحد الأشخاص بإدارة مصنع لتصنيع وإنتاج العقاقير والأدوية البيطرية بدون ترخيص بمحافظة الجيزة بإستخدام مواد خام مجهولة المصدر، وتعبئتها داخل عبوات مُقلدة ومغشوشة لطرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة تم ضبط المدير التنفيذى والمدير المسئول، وعثر بداخل المصنع المشار إليه على (9271 عبوة أدوية وعقاقير بيطرية - 6 أطنان من مواد خام يجرى إضافتها وخلطها لإنتاج عقاقير وأدوية بيطرية)، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

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