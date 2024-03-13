تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديريات أمن القليوبية والجيزة وقنا والدقهلية، من القبض على 5 عصابات شديدة الخطورة في 4 محافظات، وهي:

في مديرية أمن القليوبية: ضبط (3 أشخاص لاثنين منهم معلومات جنائية - مقيمين بمحافظة القليوبية) حال شروعهم في سرقة أحد أعمدة الإنارة بدائرة مركز شرطة الخانكة، وبحوزتهم الأدوات المستخدمة في السرقة، وكذا مركبة تروسيكل بدون لوحات معدنية مُحمل عليها عامود إنارة مقطع- كابلات كهربائية.

وبمواجهتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة أعمدة الإنارة.

وفي الجيزة، جرى ضبط نجار له معلومات جنائية لقيامه بسرقة بعض المشغولات الذهبية من داخل شقة بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، وبحوزته (عدد من المفاتيح المصطنعة - كمية لمخدر الآيس – ميزان حساس)، واعترف بارتكابه الواقعة بأسلوب المفتاح المصطنع، وقيامه بتصريف المسروقات بالاشتراك مع (عميل سيئ النية، مقيم بالجيزة ) أمكن ضبطه وبحوزته (طبنجة صوت - كمية لمخدر الآيس - مبلغ مالي)، وأضاف بحيازته للسلاح بقصد الدفاع والمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي من متحصلات نشاطه الإجرامي، وأرشد عن المسروقات لدى عميله مالك محل «جوهرجي»، مقيم بالجيزة وأمكن ضبطه.

وفي قنا، جرى ضبط 4 عناصر إجرامية لهم معلومات جنائية، مقيمين بدائرة مركز شرطة قوص، لقيامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب وقائع سرقات أعمدة الإنارة والأسلاك الكهربائية، وبحوزتهم (2 فرد محلي)، وضبط بمخزن خردة ملك أحدهم (7 قطع من أعمدة الإنارة - 100 متر أسلاك كهربائية - 2 كشاف إنارة - 2 أسطوانة أكسجين - منشار يدوى - لمبة تقطيع - 2 تروسيكل "بدون لوحات معدنية)، وبمواجهتهم اعترفوا بسرقة المضبوطات من أماكن متفرقة بدائرة مركز شرطة قوص.

وفي الدقهلية، جرى ضبط 3 عاطلين، لاثنين منهم معلومات جنائية، مقيمين بدائرة مركز شرطة المنزلة، لقيامهم بسرقة دراجة نارية بدون لوحات معدنية من داخل جراج عقار بدائرة مركز شرطة منية النصر، وحال محاولة أحد الأشخاص ملاحقتهم أطلق أحدهم عيار نارى فأحدث إصابته ولاذا بالهرب بالدراجة النارية المستولى عليها، وأرشد أحدهم عن (بندقية خرطوش – عدد من الطلقات - الدراجة النارية المستولى عليها).

واعترفوا بسرقة دراجة نارية أخرى بدون لوحات معدنية من جراج منزل كائن بدائرة مركز منية النصر ملك (عامل - مقيم بذات العنوان)، كما أضافوا بقيامهم بالتصرف فـى الدراجة النارية بالبيع لعميلهم (مزارع - مقيم بدائرة مركز شرطة المنزلة حسن النية) مقابل مبلغ مالي قاموا بإنفاقه على متطلباتهم الشخصية، أمكن ضبط الدراجة النارية المستولى عليه.