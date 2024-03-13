ملخص أحداث الحلقات الثانية من مسلسلات الأطفال (فيديو)

عرض برنامج «صباح الخير يامصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وبسنت الحسيني، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «ملخص أحداث الحلقات الثانية من مسلسلات الأطفال».

الحلقا الثانية من مسلسلات الأنيميشن والكارتون في شهر رمضان 2024، شهدت أحداثا مشوقة، والبداية مع مسلسل يحيى وكنوز الجزء الثالث، إذ ناقشت الحلقة قضية سرقة الهوية وإبعاد الأطفال والشباب عن ماضيهم، وخلال الحلقة حاول أحد سارقي الهوية أن يطلب من يحيي الانضمام إليهم بتصوير لقطات من العالم الآخر والحضارة المصرية والمعالم الأثرية، وعرضوا عليه مبالغ مالية وألحقوا الأذى بوالدته للضغط عليه.

وبدأت أحداث الحلقة الثانية من مسلسل سر المسجد بوجود سيف داخل العالم الافتراضي لتطبيق إلكتروني يبحث عن ماء، ويلتفت حوله ويلتقي بياسين والقرد ميمو الذي ينقذه من البر ويصبحان أصدقاء ويصطحبان سيف إلى المسجد الكبير، وخلال ذلك تجد حبيبة نفسها أمام سؤال على التطبيق، لتواصل مشاهدة شقيقها سيف على الشاشة، وكان السؤال حول أول مؤذن في الإسلام بلال بن رباح.