توزيع 1200 كرتونة مواد غذائية على الأولى بالرعاية في 12 قرية بالفيوم

تمكنت جمعية الأورمان، بالاشتراك مع مديرية التضامن الاجتماعي في محافظة الفيوم، من توزيع نحو 1200 كرتونة مواد غذائية على الأسر الأولى بالرعاية في 12 قرية بدائرة مركز إطسا، لرفع المعاناة عن كاهل الأسر بالتزامن مع انطلاق شهر رمضان.

وتضمنت أعمال التوزيع، قرى قلهانة، ومنشأة ربيع، وعزبه قلمشاهـ، وقلمشاه، وبريك، والسلام، والصوافنة، والجعافرة، وخلف، والدبيكي، وبحر أبو المير، والعتامنة، ودفنو، وذلك اليوم الأربعاء الموافق ثالث أيام شهر الصيام.

توفير جميع سبل الرعاية الاجتماعية

وذكر اللواء ممدوح شعبان مدير عام جمعية الأورمان في بيان صحفي، إنّ التوزيع جرى تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الفيوم، وبالاشتراك مع عدد كبير من الجمعيات الأهلية والصغيرة المنتشرة بمختلف القرى.

وأشار إلى أنّ ذلك في ضمن الجهود المبذولة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وخصوصًا الأسر الأولى بالرعاية، خصوصًا في القرى الأكثر احتياجًا، عبر تقديم كافة سبل الرعاية الاجتماعية والطبية لهم.

توزيع لحوم إلى جانب الكراتين

وأوضح مدير عام جمعية الأورمان، تغيير استراتيجية العمل هذا العام مقارنة بالأعوام السابقة، إذ يجرى توزيع لحوم بجانب كراتين المواد الغذائية على الأسر الأولى بالرعاية، مُشيرًا إلى أنّ الجمعية تسعى إلى توسيع دائرة التوزيع حتى تصل إلى المستفيدين من القرى النائية، وأقاصي المدن، والتي لا يمكن الوصول إليها.

توزيع أكبر عدد من الكراتين

وأضاف إنّ الجمعية، يتعاون فريق عملها مع عدد كبير من الجمعيات الأهلية والصغيرة على مستوى مراكز المحافظة، وذلك ضمن خطتها لزيادة نجاح مشروعها الإنساني لتوزيع شنطة رمضان على غير القادرين بالكميات الضخمة الموجودة حاليًا، وذلك لضمان وصول الكراتين لمستحقيها بصورة فعلية.

وبينّ إنّ توزيع كراتين المواد الغذائية في محافظة الفيوم، يشمل كافة النجوع والعزب والقرى في مختلف مراكز المحافظة.