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دراما المتحدة

الحكومة توافق على زيادة أوامر الإسناد للشركات في 28 مشروعا

كتب:

أسماء زايد
03:19 م | الأربعاء 13 مارس 2024
اجتماع مجلس الوزراء- أرشيفية

اجتماع مجلس الوزراء- أرشيفية

اعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 28-2-2024 بشأن الإسناد للشركات، أو زيادة أوامر الإسناد، لاستكمال الأعمال والاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها، لعدد 28 مشروعًا لوزارات: الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل، والتعليم العالي والبحث العلمي، وكذلك محافظة دمياط.

ووافق مجلس الوزراء على الطلبات المقدمة من بعض الجهات للتعاقد وفقًا لأحكام المادة 78 من قانون تنظيم التعاقدات التي تُبرمها الجهات العامة، الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018.

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