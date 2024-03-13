القبض على 3 أشخاص بتهمة الاحتيال على المواطنين في المنوفية
كتب:
محمد بركات
05:16 م | الأربعاء 13 مارس 2024
الشرطة المصرية
نسقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال «3 أشخاص – مقيمون بمحافظة المنوفية» لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها في تجارة الملابس، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق «تأسيس الشركات – شراء سيارات».
وقد قدرت تلك الممتلكات بـ«50 مليون جنيه تقريبا».
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.