مصطفى كامل: نجل حلمي بكر أكد لي تعرض الملحن لأزمة وخطر يهددان حياته

قال الفنان مصطفى كامل، إنّه طلب من هشام نجل الملحن الراحل حلمي بكر، أن يعود إلى مصر كي ينقذ والده ويتعامل مع الأزمة، واعدا إياه بأن نقابة المهن الموسيقية ستدعمه.

أضاف في حواره مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج «العرافة»، المذاع على قناة «النهار»: «لم يكن هناك داعي للزج باسمي في الأزمة، قلت له عندما تنزل، فإننا جميعا سندعمك، وقال لي أنت واخد عني فكرة غلط ومش هينفع نتكلم واتس ولازم نتكلم تليفون».

وتابع بأن هشام قال له إن والده يتعرض لأزمة كبيرة، وعبّر له عن مخاوفه من خطر شديد يحدق بحياته: «قال لي إن والده يتعرض لأزمة كبيرة، فقلت له من فضلك انزل لوالدك، لكنه كان دائما يقول لي أنا هحجز، وقعدت أقوله انزل بسرعة».