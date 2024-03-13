أزهري: علم أولادك القرآن فى الصغر ليكتبهم الله من الكرام البررة (فيديو)

قال الدكتور أبو اليزيد سلامة، من علماء الأزهر الشريف، إنه يجب تعليم أبنائنا القرآن الكريم قراءة وكتابة، حتى يحفظ بلسانه ويده وقلبه وسمعه ويده، لافتا إلى أن هذا الأمر يجعل القرآن يختلط بلحمه ودمه.

تعلم القرآن في الصغر

وأوضح العالم الأزهري، خلال حلقة برنامج «وإنا له لحافظون»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الأربعاء: «إذا الفتى تعلم القرآن فى صغره خلطه الله بلحمه ودمه وكتبه من الكرام والبررة، ومن تعلم القرآن في الكبر حافظ عليه حتي لو إنت متعثر فيه ربنا هيكتب لك أجر كبير».

وتابع: «إن سنك 40 أو 50 سنة ده مش معناه إنك متحفظش القرآن، ده فيه ناس حفظت القرآن بعد سن المعاش، والإمام الكسائي حفظ القرآن بعد سن كبير حتى صار إمام الدنيا في القرآن الكريم والعلم».