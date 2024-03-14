يسعى الكثير من المواطنين لمعرفة مواقيت الصلاة في الشرقية اليوم الخميس 14-3-2024 خاصة موعد أذان المغرب وعدد ساعات الصوم في رابع أيام الشهر الكريم، في إطار الحرص على العبادة والإكثار من الطاعات.

مواقيت الصلاة في الشرقية اليوم الخميس 14-3-2024

وتستعرض «الوطن» خلال هذا التقرير خدمة معرفة مواقيت الصلاة في الشرقية اليوم الخميس 14-3-2024، بحسب الإمساكية التي أعلنتها الهيئة العامة المصرية العامة للمساحة.

موعد أذان الفجر في الشرقية اليوم الخميس 14-3-2024

يحين موعد أذان الفجر في الشرقية اليوم الخميس 14-3-2024 في الساعة 4 و38 دقيقة صباحًا، والشروق في الساعة 6 و5 دقائق صباحًا.

موعد أذان الظهر في الشرقية اليوم الخميس 14-3-2024

ويأتي موعد أذان الظهر في الشرقية اليوم الخميس 14-3-2024، الساعة 12:03 مساءً.

موعد أذان العصر في الشرقية اليوم الخميس 14-3-2024

أما موعد أذان العصر في الشرقية اليوم الخميس 14-3-2024 يكون في تمام الساعة 3 و28 دقيقة مساءً.

موعد أذان المغرب في الشرقية اليوم الخميس 14-3-2024

يحين موعد أذان المغرب في الشرقية اليوم الخميس 14-3-2024، في الساعة 6 ودقيقتين مساءً.

موعد أذان العشاء في الشرقية اليوم الخميس 14-3-2024

ويحين موعد أذان العشاء في الشرقية اليوم الخميس 14-3-2024 في الساعة 7 و19 دقيقة مساءً.

عدد ساعات الصيام في رابع أيام رمضان بالشرقية اليوم الخميس 14-3-2024

ويبلغ عدد ساعات الصيام في الشرقية، رابع أيام رمضان 2024، 13 ساعة و44 دقيقة.