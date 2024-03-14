مواقيت الصلاة في الشرقية اليوم الخميس 14-3-2024
كتب:
نظيمة البحرواي
12:06 ص | الخميس 14 مارس 2024
مواقيت الصلاة
يسعى الكثير من المواطنين لمعرفة مواقيت الصلاة في الشرقية اليوم الخميس 14-3-2024 خاصة موعد أذان المغرب وعدد ساعات الصوم في رابع أيام الشهر الكريم، في إطار الحرص على العبادة والإكثار من الطاعات.
مواقيت الصلاة في الشرقية اليوم الخميس 14-3-2024
وتستعرض «الوطن» خلال هذا التقرير خدمة معرفة مواقيت الصلاة في الشرقية اليوم الخميس 14-3-2024، بحسب الإمساكية التي أعلنتها الهيئة العامة المصرية العامة للمساحة.
موعد أذان الفجر في الشرقية اليوم الخميس 14-3-2024
يحين موعد أذان الفجر في الشرقية اليوم الخميس 14-3-2024 في الساعة 4 و38 دقيقة صباحًا، والشروق في الساعة 6 و5 دقائق صباحًا.
موعد أذان الظهر في الشرقية اليوم الخميس 14-3-2024
ويأتي موعد أذان الظهر في الشرقية اليوم الخميس 14-3-2024، الساعة 12:03 مساءً.
موعد أذان العصر في الشرقية اليوم الخميس 14-3-2024
أما موعد أذان العصر في الشرقية اليوم الخميس 14-3-2024 يكون في تمام الساعة 3 و28 دقيقة مساءً.
موعد أذان المغرب في الشرقية اليوم الخميس 14-3-2024
يحين موعد أذان المغرب في الشرقية اليوم الخميس 14-3-2024، في الساعة 6 ودقيقتين مساءً.
موعد أذان العشاء في الشرقية اليوم الخميس 14-3-2024
ويحين موعد أذان العشاء في الشرقية اليوم الخميس 14-3-2024 في الساعة 7 و19 دقيقة مساءً.
عدد ساعات الصيام في رابع أيام رمضان بالشرقية اليوم الخميس 14-3-2024
ويبلغ عدد ساعات الصيام في الشرقية، رابع أيام رمضان 2024، 13 ساعة و44 دقيقة.