أعلنت الهيئة العامة للمساحة المصرية موعد أذان الفجر في السويس اليوم الخميس 14-3-2024 من أجل تسهيل المواعيد على المواطنين لأداء الصلاة في مواعيدها المحددة، والبدء في صيام يوم الخميس والذي يبدأ من الأذان حتي أذان المغرب.

موعد أذان الفجر في السويس اليوم الخميس 14-3-2024

وأشارت الهيئة العامة للمساحة المصرية إلى أنه تم تحديد موعد أذان الفجر في السويس اليوم الخميس 14-3-2024 في الساعة 4 صباحا و34 دقيقة.

موعد صلاة الفجر في السويس اليوم الخميس 14-3-2024

ويستعرض التقرير موعد صلاة الفجر في السويس اليوم الخميس 14-3-2024 والتي تأتي بعد الانتهاء من رفع الأذان بشكل مباشر ليكون الموعد هو الساعة 4 صباحا و40 دقيقة.

موعد الإمساك والسحور في السويس اليوم الخميس 14 مارس

وأضافت الهيئة أن موعد الإمساك والسحور في السويس اليوم الخميس 14-3-2024 وجاء كالآتي:

- موعد الإمساك: الساعة 2 صباحا و14 دقيقة

- موعد السحور: الساعة 2 صباحا و14 دقيقة

- موعد الشروق: الساعة 6 صباحا

عدد ساعات الصيام في السويس اليوم الخميس 14مارس

وجاء عدد ساعات الصيام في السويس اليوم الخميس نحو 13 ساعة و44 دقيقة تبدأ من أذان المغرب الساعة 4 صباحا و34 دقيقة حتي أذان المغرب الساعة 5 مساء و58 دقيقة.