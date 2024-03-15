مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب في المغرب اليوم الجمعة 15-3-2024

يتحرى الأفراد موعد أذان المغرب في المغرب اليوم الجمعة 15-3-2024 في ظل بداية شهر رمضان الكريم في دولة المغرب يوم الثلاثاء 12 مارس 2024 بالتزامن مع بداية يوم في سلطنة عمان والأردن وثاني الأيام في مصر والسعودية وسوريا والبحرين وفلسطين والإمارات والكويت ولبنان وغيرها من الدول العربية.

مواقيت الصلاة في المغرب اليوم الجمعة 15-3-2024

ويمكن معرفة مواقيت الصلاة في المغرب اليوم الجمعة 15-3-2024، بحسب موقع «جو براي»، أن موعد أذان الفجر في مدينة القنيطرة ستكون 5:01 صباحا، وفي مدينة خريبكة الساعة 5:04 صباحا، وفي مدينة مراكش 5:09 صباحا، وفي مدينة الدار البيضاء 5:06 صباحا، وفي أحفير 4:43 صباحا، وفي مدينة فاس سيكون 4:55 صباحا.

موعد أذان الظهر في المغرب اليوم الجمعة 15-3-2024

موعد أذان الظهر في المغرب اليوم الجمعة 15-3-2024 سيكون في مدينة أغادير 12:53، وفي مدينة تطوان سيكون 12:23 وسيكون موعد أذان الظهر في مدينة إفران 12:32، وسيكون موعد أذان الظهر في مدينة سلا 12:46 مساء.

موعد أذان العصر في المغرب الجمعة 15-3-2024

وبعد التعرف على مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في المغرب اليوم الجمعة 15-3-2024، سيكون موعد أذان العصر اليوم الساعة 4:06 مساء في مدينة الحسيمة، أما في أغادير 4:13، وفي مدينة العيون 3:52 مساء، وفي مدينة سلا 3:59 مساء، وفي مدينة الناظور الساعة 3:45 ، وسيكون موعد أذان العصر في مدينة بني ملال 4:01.

موعد أذان المغرب في المغرب اليوم الجمعة 15-3-2024

بحسب مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في المغرب اليوم الجمعة 15-3-2024، سيكون موعد أذان المغرب اليوم الخميس، في مدينة وجدة 6:18، وفي مدينة الناظور سيكون موعد أذان المغرب 6:28،وفي مدينة شفشاون 6:31 مساء.

موعد أذان العشاء في المغرب اليوم الجمعة 15-3-2024

تشير مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في المغرب اليوم الخميس 14-3-2024 إلى ان موعد أذان العشاء سيكون 8:04 في مدينة المحمدية، وفي مدينة بركان 7:38 مساء، وفي مدينة الرشيدية 7:44، وفي مدينة الناظور سيكون موعد أذان العشاء 7:40.