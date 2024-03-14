مسلسل حق عرب الحلقة 4 .. هل يثبت «السويركي» براءته من تهمة القتل؟

تناولت أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل حق عرب بطولة أحمد العوضي ويعرض على قناة ON Drama، العديد من المشاهد المشوقة والمثيرة، بعد تورط عرب السويركي أحمد العوضي في قضية قتل الداية حسنية.

ملخص الحلقة 3 مسلسل حق عرب

وانتهت أحداث الحلقة 3 من مسلسل حق عرب، برغبة حنان التي تجسد دورها دينا فؤاد، الذهاب إلى حسنية الداية لإعطائها هاتفها بعد تصليحه، ولكن حبيبها عرب السويركي أحمد العوضي يرفض ذهابها بسبب تأخر الوقت ويقرر أن يذهب مكانها.

تورط أحمد العوضي فى جريمة قتل عايدة فهمي

وتوالت المشاهد بتورط عرب السويركي أحمد العوضي في مقتل الداية، بعد دخوله إلى منزلها ليجدها مشنوقة، لتدخل ابنتها في نفس اللحظة وتتفاجأ وتصرخ متهمة عرب السويركي بقتلها، فهل يتمكن من إثبات براءته من تهمة القتل؟.

وتدور أحداث مسلسل حق عرب في إطار درامي تشويقي حول عرب السويركي الذي يعيش داخل صراعات ومشكلات في حياته ويحاول الخروج منها ولكنه يتورط بشكل مستمر، يواجه مصير مجهول حول اثبات نسبه الحقيقي.

ويشارك في بطولة مسلسل حق عرب إلي جانب أحمد العوضي، رياض الخولي، وفاء عامر، سلوى عثمان، أحمد صيام، عايدة فهمي، دينا فؤاد، كارولين عزمي وآخرين من إخراج اسماعيل فاروق وتأليف محمود حمدان.