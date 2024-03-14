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دراما المتحدة

«الإسكان» تنفذ محور مروري في العبور الجديدة لربط الأوسطي بالإقليمي

كتب:

أيمن حمزة
10:56 ص | الخميس 14 مارس 2024
رىئيس جهاز مدينة العبور خلال التفقد

رىئيس جهاز مدينة العبور خلال التفقد

تفقد الدكتور أحمد إسماعيل جبر، رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، الأعمال الجاري تنفيذها بمشروعات الطرق والمرافق بالمدينة، ضمن أعمال ترفيق الأراضي بمناطق جمعية الأمل والطلائع والقادسية المضافة للمدينة، وشدد على ضرورة سرعة توفيق أوضاع حائزي الأراضي بالمناطق المضافة لمدينة العبور الجديدة.

تنفيذ محور مروري جديد 

وتفقد رئيس الجهاز طريق R3 المار بمنطقة الأمل الرابط بين الطريق الدائري الأوسطي، وطريق R6 المار بمنطقة القادسية وصولاً إلى الطريق الدائري الإقليمي، وكذلك طريق R4 الرابط بين الطريق الدائري الأوسطي وطريق الإسماعيلية الصحراوي.

 

وخلال الجولة، تفقد رئيس الجهاز أعمال تنفيذ الحل العاجل لتغذية المجاورات المستهدفة كمرحلة أولى وعاجلة من رافع الشروق، وأعمال تنفيذ المرافق وفرمة الطرق للمجاورات (209 - 276 - 350 - 400 - 450 - 500) بمنطقة الأمل، تمهيدا لتسليم قطع الأراضى بها قريبا، وجرى التنبيه على الشركات المنفذة باستمرار تكثيف المعدات، للانتهاء من الأعمال المستهدفة في المواعيد المحددة طبقاً للبرامج الزمنية.

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مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.