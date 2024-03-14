ملخص أحداث الحلقة 3 من مسلسلات الأنيميشن للأطفال في رمضان (فيديو)

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد عبده وجومانا ماهر، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «ملخص أحداث الحلقات الثالثة من المسلسلات الأنيميشن للأطفال».

وبدأت حلقة مسلسل سر المسجد بدخول سيف ويوسف لمسجد المدينة ووجدا الشيخ صلاح الذي شرح لهما معنى الرمز الذي شاهدا داخل البئر وطلب منهما البحث عن باقي الرموز الذي سرقها غلباوي ليعطل البرنامج الزمني وعثر يوسف على باقي الرموز، ثم بدأ الشيخ صلاح في عرض أسباب تسمية الأذان بهذا الاسم وقصته.

وفي مسلسل يحيى وكنوز، ذهب يحيى رفقة أصدقائه للإسكندرية مع أستاذ عصام مدرس التاريخ لزيارة متحف الإسكندرية القومي لاستكمال رسالة الماجستير، وحاول مساعدة سارقي الهوية الذين زعموا أنهم يصورون لقطات من العالم الآخر والحضارة المصرية والمعالم الأثرية، وخلال محاولة يحيي الذهاب إلى عصر آخر انطلت الحيلة الذكية عليه ولم يكتمل اختفاء البوابة.

وفي مسلسل نور والكوكب السعيد، فاستطاع الطفل نور وشقيقته زهرة بمشاركة عم منصور جمع تبرعات لإنقاذ الملجأ من الهدم، وأجرى مداخلة في برنامج تلفزيوني حكى فيه عن سبب احتياجه لمبلغ 2.5 مليون جنيه، وخلال أسبوع انتشرت حملة تبرعات ملجأ الامل بالصحف والقنوات، ونجح في جمع 5 ملايين جنيه دفع نصفهم لمالك الأرض وقرر بناء مبنى ثانٍ بالملجأ بالمبلغ المتبقي.