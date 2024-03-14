القبض على 4 متهمين بانتحال صفة رجال شرطة لسرقة 2.8 مليون جنيه

تمكنت جهود أجهزة وزارة الداخلية من كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة محرم بك بمديرية أمن الإسكندرية من محاسب بإحدى الشركات، مقيم بدائرة قسم شرطة أول العامرية، باتفاقه من خلال عاطلين مقيمين بدائرة القسم مع أحد الأشخاص مقيم بدائرة القسم، لاستبدال مبلغ 2,8 مليون جنيه بعملات أجنبية، ولدى وصول المُبلغ والعاطلين لمحل إقامة القائم بتغيير العملة فوجئوا بسيارة ميكروباص يستقلها مجموعة من الأشخاص ادعوا أنهم رجال شرطة.

وقاموا باصطحابه داخل سيارته الملاكي، واصطحاب الشخص القائم بعملية استبدال العملة، وبحوزته المبلغ المالي المُشار إليه داخل السيارة الميكروباص ولاذوا بالهرب، إلا أن المرافقين للمبلغ إستغاثوا بالأهالي الذين تمكنوا من ضبط إثنين من المتهمين ولاذ الباقي بالهرب.

وبإجراء التحريات بمشاركة قطاع الأمن العام جرى تحديد وضبط مرتكبى الواقعة 4 أشخاص من بينهم مالك المنزل محل البلاغ، وبحوزتهم المبلغ المالي المستولى عليه السيارة الميكروباص المُستخدمة في الواقعة.

وبمواجهتهم أقر مالك المنزل بأنه استعان ببقية المتهمين على ارتكاب الواقعة، بقصد النصب والاحتيال على المجني عليهم.