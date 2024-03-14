رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

دراما المتحدة

موعد عرض مسلسل صدفة الحلقة 4 على القناة الأولى اليوم

كتب:

آية أشرف
12:58 م | الخميس 14 مارس 2024
مسلسل صدفة الحلقة 4

مسلسل صدفة الحلقة 4

أحداث مشوقة تبدأ مع عرض مسلسل صدفة الحلقة 4 اليوم، ليستكمل الجمهور حكاية «ميس صدفة» مدرسة التاريخ التي تتغير حياتها رأسا على عقب.

موعد عرض مسلسل صدفة الحلقة 4

وموعد عرض الحلقة 4 من مسلسل صدفة بطولة ريهام حجاج على قناة الحياة في تمام الساعة 8:15 مساءً وهو العرض الأول.

يأتي العرض الثاني من مسلسل صدفة الحلقة 4 على شاشة قناة cbc في تمام الساعة 10:30 مساءً، وتأتي الإعادة في تمام الساعة 8:15 من صباح اليوم التالي. 

ويعرض مسلسل صدفة الحلقة 4 على قناة dmc في تمام الساعة 12:15 صباحًا، والإعادة الساعة 6:30 صباحًا.

بينما تأتي الحلقة 4 من مسلسل صدفة بطولة ريهام حجاج على شاشة القناة الأولى في تمام الساعة 10:30 مساءً، والإعادة الساعة 3:00 صباحًا.

أبطال مسلسل صدفة 

ومسلسل صدفة، بطولة ريهام حجاج، وخالد الصاوي، وفراس سعيد، ونور إيهاب، وعصام السقا، وسلوى خطاب، ورحاب الجمل، ورشدي الشامي، والمسلسل من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبدالعزيز.

اقرأ المزيد:

مسلسل صدفة الحلقة 4.. هل ينكشف سر ريهام حجاج وخالد الصاوي؟ 

مسلسل صدفة الحلقة 4.. ريهام حجاج تنتظر نتيجة تحليل المخدرات

موعد عرض الحلقة 4 من مسلسل صدفة.. تابع الأحداث على أربع قنوات مختلفة

ملخص الحلقة 3 من مسلسل صدفة.. ريهام حجاج تخفي سر وخالد الصاوي ينهار
بقلم آية أشرف