موعد عرض مسلسل صدفة الحلقة 4 على القناة الأولى اليوم

أحداث مشوقة تبدأ مع عرض مسلسل صدفة الحلقة 4 اليوم، ليستكمل الجمهور حكاية «ميس صدفة» مدرسة التاريخ التي تتغير حياتها رأسا على عقب.

موعد عرض مسلسل صدفة الحلقة 4

وموعد عرض الحلقة 4 من مسلسل صدفة بطولة ريهام حجاج على قناة الحياة في تمام الساعة 8:15 مساءً وهو العرض الأول.

يأتي العرض الثاني من مسلسل صدفة الحلقة 4 على شاشة قناة cbc في تمام الساعة 10:30 مساءً، وتأتي الإعادة في تمام الساعة 8:15 من صباح اليوم التالي.

ويعرض مسلسل صدفة الحلقة 4 على قناة dmc في تمام الساعة 12:15 صباحًا، والإعادة الساعة 6:30 صباحًا.

بينما تأتي الحلقة 4 من مسلسل صدفة بطولة ريهام حجاج على شاشة القناة الأولى في تمام الساعة 10:30 مساءً، والإعادة الساعة 3:00 صباحًا.

أبطال مسلسل صدفة

ومسلسل صدفة، بطولة ريهام حجاج، وخالد الصاوي، وفراس سعيد، ونور إيهاب، وعصام السقا، وسلوى خطاب، ورحاب الجمل، ورشدي الشامي، والمسلسل من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبدالعزيز.