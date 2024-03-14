محافظ المنوفية: تمويل 73 مشروعا اقتصاديا بأكثر من نصف مليون جنيه

أعلن اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، تنفيذ 73 مشروعا اقتصاديا بتمويل 568 ألف جنيه بمختلف المجالات الإنتاجية والممولة من مشروع إقراض الأسر للقرى بالمحافظة، موجهاً بالاستمرار في تكثيف الحملات التوعوية لتشجيع المواطنين على زيادة الدخل.

تفاصيل تمويل المشروعات

وأشار محافظ المنوفية، إلى تمويل عدد 18 مشروعا في مجالات الإنتاج الحيواني «تربية الأغنام- تسمين العجول»، و6 مشروعات الميكنة الزراعية «ماكينة ري - عزاقة - حصادة»، بالإضافة إلى تمويل 3 مشروعات منافذ بيع «بيع حدايد وبويات - بيع خضار وفاكهة»، و22 مشروعا متنوعا «ونش رفع - ماكينة تصوير - فراز لبن» .

قروض مشروع الأسر للقرى

وشدد محافظ المنوفية، على ضرورة المتابعة المستمرة من رؤساء المراكز للمشروعات ومدى تحقيقها لأهدافها، وخاصة المشروعات التي لها مردود اقتصادي للفلاح وتعمل علي توفير المياه وتقليل المهدر منها، مناشدا الراغبين في الحصول على قروض مشروع الأسر للقرى التوجه إلى مقر الوحدة المحلية التابع لها واستيفاء كافة الإجراءات اللازمة لاعتماد المشروع.